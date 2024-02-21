Немецкие депутаты усиливают давление на Шольца для передачи Украине ракет Taurus, - пресс-секретарь правительства Гебештрайт

Давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus растет, но глава немецкого правительства продолжает оставаться на своей позиции.

Такое мнение высказал на брифинге в среду представитель Федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам спикера, Шольц неоднократно высказывал свою позицию относительно "этой конкретной системы вооружений".

В четверг, 22 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, в Бундестаге будет в очередной раз поставлено на голосование предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС о передаче Киеву Taurus, в то же время партии правительственной коалиции - СДПГ, "Зеленые" и либералы - внесли свой проект, в котором призывают поставлять Украине "дополнительно необходимые системы вооружения большой дальности и боеприпасы", которые могли бы нанести удары "далеко в тыл российского агрессора", но названий систем в ней нет.

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Журналистов интересовало отношение Шольца к предложению этих трех партий, ведь некоторые депутаты уже заявили о готовности голосовать за поставки ракет даже если это не будет позицией всей партии. Это противоречит парламентской традиции в Германии.

Представитель правительства отметил, что вопросы внутрикоалиционной дисциплины должны решать руководители фракций и никто другой. Каждый законодатель должен отвечать за свое поведение, добавил Гебештрайт. По его словам, канцлер имеет свое мнение по этому вопросу, но держит его при себе.

Правительственный представитель также заявил, что не устанет повторять три принципа передачи оружия, среди которых - недопущение втягивания НАТО в прямую конфронтацию с Россией.

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"Мы поставляем то, что считаем ответственным и доступным, имеющимся в наличии. Дания, например, решила отдать все свои запасы артиллерийских боеприпасов, мы этого не делаем, мы делаем то, что считаем ответственным с точки зрения обеспечения обороноспособности государства и НАТО", – подчеркнул Гебештрайт.

Он также назвал чрезмерную концентрацию внимания в прениях по передаче оружия Украине на одной системе "несколько абсурдным".

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