Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" завершилась, - Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнародовал информацию о завершении встречи фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Арахамия написал в телеграм-канале.

Арахамия отметил: "Закончилась встреча нашей фракции с президентом.

Понимаем, что она привлекла большое внимание СМИ, так как это первое собрание в широком формате с начала полномасштабного вторжения. Но хочу заранее опровергнуть все конспирологические теории. Она была запланирована еще в конце прошлого года, но график президента разрешил ее провести только сейчас.

Цель встречи – синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы. В этом нет ничего нового, такие стратегические сессии мы проводили каждый год и до полномасштабного вторжения. Это обычная практика для всех огромных команд.

Говорили о самом главном для нашей Победы – фронте, экономике, помощи партнеров, сохранении единства в обществе. И, соответственно, о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям. Работы много. Но с самого начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами. Будем держать этот темп до Победы.

Спасибо президенту за встречу и возвращаемся к своей работе".

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