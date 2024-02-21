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Послы G7 призывают власти не допустить саботажа реформы Бюро экономической безопасности

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Послы стран "Группы семи" предостерегли руководство Украины от саботажа реформы Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Послы государств "Группы семи" в письме к руководству украинских органов власти предостерегли от принятия реформы Бюро экономической безопасности, которая не отвечает требованиям европейской интеграции и программы Международного валютного фонда.

В "ЕП" рассказывают, что письмо написано на имя главы парламента Руслана Стефанчука, а также адресовано премьеру Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку и еще нескольким чиновникам и парламентариям из правоохранительного и финансового комитетов.

В письме говорится, что реформа Бюро экономической безопасности должна содержать четыре ключевых положения:

  • Открытый и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ.
  • Независимый аудит деятельности БЭБ спустя один и три года после назначения нового директора.
  • Возможность увольнения директора БЭБ на основании заключения аудита и невозможность увольнения решением правительства на основании "неудовлетворительных результатов" работы.
  • Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых в течение года после назначения нового директора по прозрачной и урегулированной законом процедуре.

"Отмечаем, что принятие любого законопроекта без этих элементов негативно повлияет на фискальную стабильность страны и выполнение условий программы МВФ и европейской интеграции. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем не включать в закон о БЭБ какие-либо положения, подрывающие независимость других институтов" , - отмечается в письме.

Письмо появилось после того, как сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект N10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), а поддержанные бизнесом альтернативные ему законопроекты рекомендовал отклонить. Согласно этому закону, переаттестация сотрудников БЭБ откладывается до завершения войны.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Якщо ті реформи будуть під контролем д'єрмака то результат вже відомий.
  • Герхард
    Тобто, ЗЄ вже прямим текстом кадуть, що аін займаєттся саботажем.

    Але особистий потужний менеджер ЗЄ Гетманцев вже підтримав саботаж.
  • Андрій Вовчак 3a19a7e5
    Зелені підари вирішили не припиняти обкрадати країну навіть під час війни. Тим більше, зараз умови для цього найсприятливіші. Але Зєля тут ні при чому, правда?
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