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Количество пропавших без вести во время отступления из Авдеевки не называют, потому что еще не завершена верификация, - спикер ОСГВ "Таврия" Лыховий

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Украинская сторона пока не заявляет о количестве пропавших без вести военнослужащих во время отступления из Авдеевки, поскольку до сих пор продолжается верификация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (Свобода.Live) рассказал начальник отдела связей с общественностью оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

"У меня есть данные, которые близки к конкретным, потому что мы имеем с ними дело, но пока мы их не называем, потому что еще не завершена вся верификация. Некоторые люди, некоторые военнослужащие выходят на нашу сторону… некоторые, как по отдельным позициям, в частности, по позиции "Зенит", там тоже идет верификация, и мы не можем сказать конкретную цифру, чтобы не попасть в ситуацию, что нас обвинят в дезинформации. Говорить правду немного сложнее, ее нужно проверять, чем вбрасывать фейки", – сказал Лыховий.

Одновременно он добавил, что речь не идет о сотнях, как ранее сообщало издание The New York Times, ссылаясь на анонимных украинских военных.

"Когда New York Times оперирует определением "сотни", мы говорим, что счет идет не на сотни. В этом случае, к сожалению, они подыгрывают российской пропаганде и не хотят слышать аргументы и не хотят учитывать те факты, которые им называют, которые они называют" им предоставляют. Они ссылаются на анонимные источники, которые не могут быть проинформированы в этом смысле, и эти источники также распространяют российские нарративы, вброшенные как продолжение наступательной операции в Авдеевке", - подчеркнул Лыховий.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Так выглядит подлость и лицемерие власть придержащих. Сначала "вывели успешно и всех", потом "ну не всех", теперь "не можем подсчитать".
  • Олег Шестакович
    Боюсь що правди ми не взнаємо ніколи.
  • Виталий 6b40280c
    Если бы действительно была тысяча пленных, российские пропагандоны уже давно водили бы эту колонну пленных по улицам Авдеевки, снимая видосики, типа смотрите что вы натворили... Так что вряд ли такое большое количество. Но и точно не "несколько пленных", как наши официальные спикеры говорят.
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