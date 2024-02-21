Игнат: Семь сбитых самолетов – это серьезный удар по имиджу России

Каждый уничтоженный Украиной вражеский самолет – это ощутимая потеря для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Каждый уничтоженный самолет для России – ощутимая потеря. Во-первых, это пилоты. Во-вторых, это современная техника, которая постоянно атакует нас, используя новые ракеты и другие средства поражения", – сказал Игнат.

Он отметил, что 7 сбитых самолетов – это, безусловно, серьезный удар по имиджу России и серьезный аргумент для пилотов – что не стоит совать нос близко к украинским границам.

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