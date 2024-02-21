Новости

Игнат: Семь сбитых самолетов – это серьезный удар по имиджу России

5 09224
ігнат
Каждый уничтоженный Украиной вражеский самолет – это ощутимая потеря для России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Каждый уничтоженный самолет для России – ощутимая потеря. Во-первых, это пилоты. Во-вторых, это современная техника, которая постоянно атакует нас, используя новые ракеты и другие средства поражения", – сказал Игнат.

Он отметил, что 7 сбитых самолетов – это, безусловно, серьезный удар по имиджу России и серьезный аргумент для пилотов – что не стоит совать нос близко к украинским границам.

Читайте также: Сразу три вражеских истребителя уничтожены на Восточном направлении, - Воздушные силы

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Grigoriy1959
    Ми воюємо чи іміджи підсмалюємо ! Збили, ну й слава Богу. Треба було ще два або п'ять. Проти десятка не відмовився. Дякуємо !!!! За гарну роботу. ТОЧНУ.
  • Neftekachka Beznadega
    Не трепался бы ты Игнат. На "Фокусе" меж тем статья что контроль противника над небом которого он добился, грозит Украине большими неприятностями. Серьезный удар по имиджу будет когда самолеты будут бояться вылетать к линии фронта.

    https://focus.ua/*******-novosti/628435-razrushitelnye-posledstviya-dlya-ukrainy-rf-vzyala-pod-kontrol-nebo-na-fronte-business-insider
  • Голос Держави
    Сподіваюсь що бенкет тільки починається..
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости