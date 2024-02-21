Польское правительство проведет официальные переговоры с фермерами в понедельник, 26 февраля, - заместитель министра сельского хозяйства Колодзейчак

В понедельник, 26 февраля, в Польше пройдут официальные переговоры с фермерами, протестующими на границе с Украиной.

Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio 24.

Замминистра пояснил, что сейчас прорабатываются детали встречи. Он подчеркнул, что если эти переговоры состоятся, то это будут такие переговоры, которые не проводились в Польше на тему сельского хозяйства в течение 30 лет.

Колодзейчак добавил, что цель министерства – достичь согласия с фермерами.

"Создание определенной дорожной карты, временных рамок для решения дальнейших проблем, потому что это не политическая акция, это стратегическая акция, которая должна привести к тому, что через два месяца таких проблем не будет", – отметил он.

По его словам, фермеры определят своих представителей для участия в переговорах с правительством. Он заявил, что это точно не будут профсоюзные деятели, преследующие сегодня цели политической партии.

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О месте, где состоятся переговоры, сообщат до конца недели.

Кроме того, в среду, 21 февраля, Колодейчак будет обсуждать этот вопрос с министром культуры, чтобы, как он заявил, "место проведения переговоров имело надлежащий статус для решения этих вопросов".

Отмечается, что министерство собирает требования протестующих. Скорее всего, официальные переговоры начнутся в понедельник – за день до запланированной массовой акции протеста фермеров в Варшаве.

Фермеры требуют ограничения импорта украинских товаров в Польшу и отказа от некоторых изменений в сельском хозяйстве, связанных с "Зеленым соглашением", объявленным институтами ЕС.

По словам польских властей, на уровне ЕС ведутся переговоры по обоим вопросам, но в то же время Министерство сельского хозяйства не исключает введения определенных решений самостоятельно, в том числе и ограничения импорта украинских товаров. Какие товары попадут в этот список ограничений и какие еще мероприятия ожидают аграрии, будет обсуждаться на рабочих встречах.

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