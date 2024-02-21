Зеленский 25 февраля проведет пресс-конференцию, - Никифоров

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 25 февраля, намерен провести конференцию военно-политического руководства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире национального телемарафона.

"У нас на 24 февраля будет много визитов лидеров. Кто именно это будет, сказать не могу, но это будут не просто символические визиты, а результаты", - сказал Никифоров.

По его словам, также будет заседание с участием Украины и "Группы семи".

"И на 25 февраля мы готовим кое-что особенное. Это будет конференция, честный разговор о нашем пути дальше, наш путь в 2024 году. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром. Будет первая леди, будет МИУ, Офис президента и, конечно, сам президент", - добавил пресс-секретарь президента.

Никифоров объяснил, что говорить будут о разных аспектах, а именно о будущем армии, ее развитии, внедрении современных технологий, вступлении в ЕС и НАТО. Также темами разговора станут восстановление ментального здоровья украинцев, поддержка бизнеса и все аспекты жизни страны в будущем.

"Президент по результатам проведет свою пресс-конференцию", - пояснил Никифоров.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 19 декабря 2023 дал большую пресс-конференцию. Встреча с журналистами была посвящена итогам 2023 года.

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