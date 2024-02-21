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Канада сотрудничает с Украиной относительно возможности передачи ракет CRV7, - министр обороны Блэр

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Канада совместно с Украиной и союзниками изучает возможность передачи ракет CRV7.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он рассказал, что Канада рассматривала возможность передачи этих ракет Украине еще в начале полномасштабного вторжения, "но в то время возможности Украины использовать их были крайне ограничены".

"Впрочем, впоследствии мы увидели, что украинцы нашли гениальные способы применения других технологий, в частности дронов, что, возможно, сделает эти боеприпасы полезными для них", - отметил министр.

По словам Блэра, сразу после этого канадцы "немедленно начали процесс определения того, исправны ли боеприпасы до сих пор и как их можно безопасно транспортировать".

"Мы работаем с украинцами и нашими союзниками, чтобы удостовериться, что эти ракеты можно с пользой использовать. Эта работа продолжается настолько быстро, насколько возможно, ведь потребность насущна", - подытожил министр.

Ракеты CRV7

В Канаде называются эти ракеты "вооружением холодной войны". Они были изготовлены в 1980-х годах, а сняты с производства в начале 2000-х годов.

CRV7 – авиационная неуправляемая ракета канадской разработки калибра 70 мм со сложным оперением. Она предназначена для ударов по наземным целям.

Как отмечается, Министерство обороны Канады имеет 83 303 таких ракет.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Поки вони розглядають можливості пропоную більш просту - просто надати. Без розглядань. Надали, перевезли, використали. Чекаємо інші. Дуже просто.
  • Alex Nosov dd1cb531
    *****, Иран и северная корея передает рашистам уже сотнями баллистические ракеты с дальностью до 700км, а наши **** союзники уже второй обсуждают вопрос дать или не дать нам говняные неуправляемые питарды которыми только зайцев пугать.
  • Сергій Зеляк
    Забираємо все що є.
    Доставимо їх тим, для кого їх і розробляли/виготовили
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