Канада сотрудничает с Украиной относительно возможности передачи ракет CRV7, - министр обороны Блэр
Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он рассказал, что Канада рассматривала возможность передачи этих ракет Украине еще в начале полномасштабного вторжения, "но в то время возможности Украины использовать их были крайне ограничены".
"Впрочем, впоследствии мы увидели, что украинцы нашли гениальные способы применения других технологий, в частности дронов, что, возможно, сделает эти боеприпасы полезными для них", - отметил министр.
По словам Блэра, сразу после этого канадцы "немедленно начали процесс определения того, исправны ли боеприпасы до сих пор и как их можно безопасно транспортировать".
"Мы работаем с украинцами и нашими союзниками, чтобы удостовериться, что эти ракеты можно с пользой использовать. Эта работа продолжается настолько быстро, насколько возможно, ведь потребность насущна", - подытожил министр.
Ракеты CRV7
В Канаде называются эти ракеты "вооружением холодной войны". Они были изготовлены в 1980-х годах, а сняты с производства в начале 2000-х годов.
CRV7 – авиационная неуправляемая ракета канадской разработки калибра 70 мм со сложным оперением. Она предназначена для ударов по наземным целям.
Как отмечается, Министерство обороны Канады имеет 83 303 таких ракет.