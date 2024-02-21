Установлена личность оккупанта, завладевшего автомобилем жителей Киевщины во время оккупации, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время оккупации Киевщины, угрожая оружием, оккупант вместе с другими военными РФ отобрал несколько автомобилей у украинцев. В последствии в сопровождении военной техники автомобили вывезли на территорию Беларуси. Оккупанту сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины

По результатам розыскных мероприятий оперативники Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе и работники следственного управления Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области установили, что в марте 2022 года в селе Катюжанка Вышгородского района Киевщины российские военные под угрозой оружия отобрали автомобили у местных жителей.

Как выяснили правоохранители, к совершению преступления причастен 35-летний уроженец Чеченской республики РФ. Отобранные транспортные средства вместе с другими военными России вывозил в сопровождении военной техники в Беларусь.

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По данному факту сотрудниками СБУ расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), российскому оккупанту сообщили о подозрении.

В настоящее время дополнительно установлены еще несколько аналогичных фактов, совершенных военными РФ. Продолжается досудебное расследование.



