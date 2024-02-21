Зеленский изменил состав Ставки Главнокомандующего
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Президент осуществил кадровые изменения в Ставке Главнокомандующего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
На сайте опубликовали Указ №83/2024, согласно которому в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего утверждены:
- Баргилевич Анатолий Владиславович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
- Павлюк Александр Алексеевич – командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
Также из состава Ставки вывели бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Максима Миргородского.