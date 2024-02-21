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Зеленский изменил состав Ставки Главнокомандующего

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Президент осуществил кадровые изменения в Ставке Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

На сайте опубликовали Указ №83/2024, согласно которому в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего утверждены:

  • Баргилевич Анатолий Владиславович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
  • Павлюк Александр Алексеевич – командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Также из состава Ставки вывели бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Максима Миргородского.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Щось ця ставка все більше бродячий оркестр нагадує, а не орган управління війною.
  • Эдуард Рыбченко
    а вы друзья как не садитесь в долбо**бы все годитесь... поця мамы рымы и ставка в Омане тьфу.. придурок недоумок... малое Политбюро и курочка в дорогу.... ВОВА ЛЯ ГДЕ СНАРЯДЫ ****...???
  • kelt kant
    а єрмака залишив для більш щільного оперативного контакту онлайн з кремлівськими партнерами?
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