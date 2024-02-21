Новости

Спикер Палаты представителей должен поставить законопроект о помощи Украине на голосование, - Байден

5 32527
байден
Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона вынести на голосование законопроект, включающий в себя дополнительное финансирование для союзников США, в том числе Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Одна из самых мощных вещей, которые мы можем сделать, чтобы противостоять Путину, — принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности и поддержать Украину. Сенат его уже принял. И если бы Палата представителей провела голосование, он был бы принят. Спикер должен поставить его на голосование" , – написал Байден в сети Х.

Читайте также: Потеря Авдеевки произошла из-за бездействия Конгресса США, - Белый дом

Напомним, 13 февраля Сенат одобрил законопроект, предусматривающий помощь союзникам США, в том числе Украине, Израилю и Тайваню объемом 95,34$ млрд, из которых 60$ млрд предусмотрено для Киева. После этого документ должна рассмотреть Палата представителей, которая вернется к работе 28 февраля.

Топ комментарии

  • Vadim Zertin
    Заїбали вже ці прохання довбойобські. Іран взяв і дав 400 ракет, Корея взяла і передала снаряди. А тут один піздьож. Я не знаю як. Але нам треба робити ядерку.. Іншого варіанту гарантій безпеки я не бачу..
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Дякуємо, діду Байдену, бо в Україні, усе заляпано в кривавому асфальті…, як лайном… ну зате, хотьпаржом … КВНщики ставки якісь проводять, мабуть конкурс капітанів, хвилина на роздуми…, виграють грошима, тільки «слуги якісь, Зеленського!
  • Victor Victor a2a094ae
    Нам треба робити снаряди, ракети, безпілотники...але не робимо, а ядерку зробимо?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости