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Запрет российского экспорта в ЕС значительно снизит напряжение среди европейских фермеров, - представитель Украины

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всеволод,ченцов
Санкции против поставки российской продукции в страны Европы значительно снизят напряжение среди фермеров.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Ченцов рассказал, что Украина поднимает вопрос о наложении запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции на территории Евросоюза.

"В контексте последних событий мы задали этот вопрос еще острее, что это неприемлемо, когда польские фермеры борются с украинским продуктом в то время, когда пусть не Польша, но ЕС в целом импортирует значительные количества российской продукции", - подчеркнул он.

По его словам, в этом вопросе у Украины есть поддержка на уровне государств-членов ЕС.

"Я сейчас не буду вдаваться в детали, но, конечно, это может быть очень важным элементом урегулирования проблемы. Если закроется российский экспорт, соответственно, моментально будет снижено напряжение, нагрузка на производителей здесь, в ЕС", – отметил он.

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Топ комментарии

  • MrGTI driver ea1f6bd4
    польські тітушки фермери так боролися з невидимим українським зерном, що ******** тисяч тонн кацапського збіжжя яке заїхало у польщу😆
  • Олег Квиташ
    Тепер зрозуміло чому в ЄС дивились крізь пальці на бесчинства польських фермерів - бо є "надійний постачальник" краденого зерна.
  • Власов Сергей b3083465
    mic 

    @Mic_on_Tweed

    Європа має зрозуміти: небезпеки нападу Росії немає - напад Росії вже давно відбувся. У кожній країні Європи Росія підриває суспільство. підбурює проти демократії та викликає заворушення. Європа знаходиться під прямою загрозою. Війна Росії вже почалася
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