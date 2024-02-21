В течение 21 февраля россияне 5 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 33 взрыва, - ОВА

В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничной территории и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва из минометов и артиллерии. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Новослободская громады.