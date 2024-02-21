"Слуга народа" Медяник принял решение сложить мандат

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник написал заявление о сложении мандата.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она рассказала, что заявление нардепа Медяника должны в ближайшее время вынести на голосование. К тому времени он будет оставаться народным депутатом.

Медяник занимает должность заместителя главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Он был избран в парламент по 27-му одномандатному избирательному округу Днепропетровской области.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во фракции 17 депутатов хотели сложить мандат.

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