"Слуга народа" Медяник принял решение сложить мандат
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник написал заявление о сложении мандата.
Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она рассказала, что заявление нардепа Медяника должны в ближайшее время вынести на голосование. К тому времени он будет оставаться народным депутатом.
Медяник занимает должность заместителя главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Он был избран в парламент по 27-му одномандатному избирательному округу Днепропетровской области.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во фракции 17 депутатов хотели сложить мандат.