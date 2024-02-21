Минобороны вместе с Минцифры сейчас работает над электронным кабинетом военнообязанного, - Черногоренко

Электронных повесток в новом приложении Минобороны "Армия+" не будет. Его пользователями будут уже служащие люди.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Армия+" – это приложение для военнослужащих. Это люди, которые уже сражаются за свободу на линии боевого столкновения, на фронте. Поэтому электронные повестки не могут отправляться военнослужащим, поскольку они уже имеют статус и напрямую осуществляют задачи на фронте", – пояснила Черногоренко.

В то же время, по ее словам, Минобороны сейчас работает над электронным кабинетом военнообязанного вместе с Минцифры и пытается разработать удобный функционал для обновления данных.

"Для актуализации этих данных, чтобы уменьшить визиты во все учреждения и сделать это онлайн очень удобным. Поэтому очень скоро анонсируем наше решение. Я думаю, что это будет достаточно быстро", – отметила чиновница.

Читайте также: Идея электронных повесток возникла как альтернатива сотрудникам ТЦК на улицах, - "слуга народа" Арахамия