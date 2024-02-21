Минобороны вместе с Минцифры сейчас работает над электронным кабинетом военнообязанного, - Черногоренко
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Армия+" – это приложение для военнослужащих. Это люди, которые уже сражаются за свободу на линии боевого столкновения, на фронте. Поэтому электронные повестки не могут отправляться военнослужащим, поскольку они уже имеют статус и напрямую осуществляют задачи на фронте", – пояснила Черногоренко.
В то же время, по ее словам, Минобороны сейчас работает над электронным кабинетом военнообязанного вместе с Минцифры и пытается разработать удобный функционал для обновления данных.
"Для актуализации этих данных, чтобы уменьшить визиты во все учреждения и сделать это онлайн очень удобным. Поэтому очень скоро анонсируем наше решение. Я думаю, что это будет достаточно быстро", – отметила чиновница.