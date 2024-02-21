Новости

Минобороны вместе с Минцифры сейчас работает над электронным кабинетом военнообязанного, - Черногоренко

10 72533
мобілізація
Электронных повесток в новом приложении Минобороны "Армия+" не будет. Его пользователями будут уже служащие люди.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Армия+" – это приложение для военнослужащих. Это люди, которые уже сражаются за свободу на линии боевого столкновения, на фронте. Поэтому электронные повестки не могут отправляться военнослужащим, поскольку они уже имеют статус и напрямую осуществляют задачи на фронте", – пояснила Черногоренко.

В то же время, по ее словам, Минобороны сейчас работает над электронным кабинетом военнообязанного вместе с Минцифры и пытается разработать удобный функционал для обновления данных.

"Для актуализации этих данных, чтобы уменьшить визиты во все учреждения и сделать это онлайн очень удобным. Поэтому очень скоро анонсируем наше решение. Я думаю, что это будет достаточно быстро", – отметила чиновница.

Читайте также: Идея электронных повесток возникла как альтернатива сотрудникам ТЦК на улицах, - "слуга народа" Арахамия

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Evgeny N
    Так і бачу, як боєць в окопі, під обстрілом, заводить собі акаунт в цій "армії"...

    Вони там взагалі відірвані від реальності, чи просто створюють імдж придурків, щоб потім отримати неосудність через розумову недостатність?
    🤔
  • Serhios Bond 5ae25a76
    В такому разі Міноборони разом з Мінцифри будуть зобов'язані забезпечити всіх військовозобов'язаних смартфонами й постійним доступом до Інтернету, тому що ніякий Закон не зобов'язує і не може зобов'язати військовозобов'язаного мати ці речі.
  • Тимми Трампет
    Чомусь держава вважає, що чоловiк у цiй державi "зобов'язаний" їй ледь не життям та здоров'ям, лише за фактом громадянства та статi, а от держава об нього може пiсюна витирати скiльки завгодно, кладучи хєр i на конституцйнi права i на пiдзаконнi.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости