Зеленский разрешил иностранцам служить в Национальной гвардии, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о разрешении служить в Нацгвардии иностранцам и лицам без гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в указе Зеленского, размещенном на официальном сайте президента Украины.

В указе отмечено, что иностранцы, отвечающие требованиям прохождения военной службы, могут принять добровольно в Нацгвардию Украины.

"Иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, ранее не судимы и отвечают требованиям прохождения военной службы, определенным Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу Национальной гвардии Украины (далее – военная служба).", - указано на сайте президента.

Иностранцы могут служить в армии по контракту как на рядовых должностях, так и в должностях сержантского и старшинского состава. Чтобы проходить военную службу, иностранцам следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту их проживания или непосредственно в воинскую часть, в которой они хотят проходить военную службу по контракту.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, к которым обратились иностранцы, изъявившие желание проходить военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины, направляют указанных лиц в соответствующие воинские части Национальной гвардии Украины", - говорится в указе президента.

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Отбор на военную службу

Иностранцу для прохождения военной службы требуется:

Подать заявление:

Заполнить заявление о желании проходить службу по контракту.

Дать согласие на обработку своих персональных данных.

Дать согласие на проверку предоставленной информации.

Формат подачи заявления в бумажном или электронном виде.

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Иностранцы, принимаемые на военную службу, проходят:

обязательный медицинский осмотр военно-врачебной комиссией в учреждении здравоохранения Министерства внутренних дел Украины,

профессионально-психологический отбор;

сдают определенные Министерством внутренних дел Украины нормативы по физической подготовке.

"Также иностранцы проходят обязательное медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией в учреждении здравоохранения Министерства внутренних дел Украины, профессионально-психологический отбор и сдают определенные Министерством внутренних дел Украины нормативы по физической подготовке", - сказано в указе.

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