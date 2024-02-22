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Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News около линии фронта

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News в месте, расположенном менее чем в 2,5 километрах от линии фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте канала.

С главой государства общался политический ведущий Брет Байер. Журналисты указывают, что это было первое интервью президента вблизи передовой изначально полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что ведущий говорил с Зеленским о годовщине войны, прениях в Конгрессе США о принятии законопроекта о дополнительном финансировании для Украины, а также о последних событиях на поле боя.

В телекомпании добавили, что Байер был с Зеленским во время одного из брифингов, награждения военных и в госпитале, где лечатся раненые воины ВСУ.

Выход интервью в США намечен на четверг, 22 февраля.

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  • Михайло Иляш
    Політик це професія - він має бути поліглотом, розбиратись в дипломатії і економіці - нічого з цього в ЗЕ нема. Лише бажання слави
  • Ігор Данилко
    як ці креативні гниди заграли, де не глянь всюди фальш, показуха, сценарій, відосіки, образ героя, одежа під антураж, дебільні види і плани. А в цей самий час єрмак, татаров, гетманцев, арахамія, малюк, буданов, сирський, червоненко, шевченко, дзузі сівковича, екс рнгіонали і безкінечна кількість наволочі крадуть наше майбутнє і тягнуть країну в прірву, а ви гої оцю зрежисовану херню жеріть і обговорюйте нах
  • Андрій Вовчак 3a19a7e5
    Яка героїчєская показуха! На яких дебілів вона розрахована? А от просто й ефективно працювати на державу без цих дешевих понтів не можна?
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