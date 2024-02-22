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Россия, хоть и достигла определенных успехов, но не завладела преимуществом в войне против Украины, - Госдеп

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міллер,метью
Россия не смогла завладеть преимуществом в войне против Украины, но имеет определенные успехи на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

На вопрос журналиста о том, получила ли РФ в последнее время преимущество в войне, Миллер ответил отрицательно.

"Нет, мы совсем так не считаем. Если изучить динамику конфликта в течение не двух лет, а в недавнем прошлом, то вы обнаружите, что да, у России есть некоторые успехи на поле боя. Мы наблюдали ее успехи на выходных из-за того, что Украина не имела возможность обеспечить вооружением ее войска", - заявил спикер Госдепартамента США.

По его словам, главной причиной дефицита боеприпасов у украинских военных является медлительность Конгресса США по выделению большого пакета помощи Украине.

Миллер также призвал конгрессменов как можно быстрее проголосовать за выделение средств Украине.

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  • Vadim Zertin
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