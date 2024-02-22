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ВСУ будут иметь право наносить удары из F-16 по российским военным целям за пределами Украины, - Столтенберг

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столтенберг,єнс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что когда Украина получит истребители F-16 от союзников, будет иметь право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг заявил в интервью "Радио Свобода"

На вопрос, когда Украина сможет разместить истребители F-16, Столтенберг сказал, что это невозможно сказать. Он повторил, что все союзники Украины хотят, чтобы они там были как можно раньше, но сказал, что эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены.

Он подчеркнул: "Поэтому я думаю, что мы должны слушать военных экспертов именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем скорее тем лучше".

По словам Столтенберга, каждый союзник будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и у союзников разная политика. Но, в то же время, война в Украине захватническая, отметил он, и Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина переходит на F-16 в экстренном порядке. Так этого не делала еще ни одна страна мира, - Воздушные силы

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Та ви що? Не пройшло й два роки як нам дозволили відповідати нападнику. До того можна було тільки синці припудрювати. Пітери.В мене немає слів. Що заважало раніше дозволяти спротив?
  • Tema9
    Без авіаударів по території кацапії рашисти не прийдуть до тями і не вийдуть з України.
  • Николай Влад
    Ну нарешті, хоч хтось з високопоставлених чиновників, заявив, що Україна має право бити по території рашки.
    Цей очевидний факт, доходить до західних очільників аж на третьому році війни.
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