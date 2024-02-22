ПВО уничтожила 8 "шахедов" из 10, - Воздушные силы

В ночь на 22 февраля россияне атаковали Украину 10 "шахедами" и ракетой Х-31П.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Восемь беспилотников уничтожены в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

По информации начальника Полтавской ОВА Филиппа Пронина, оккупанты атаковали область несколькими группами БпЛА

"Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, разрушений также", - отметил начальник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили "Шахеды" в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, - Воздушные силы ВСУ