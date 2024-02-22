За сутки на фронте произошло 64 боестолкновения, на Авдеевском направлении ВСУ отразили 19 атак врага, - Генштаб
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштабе ВСУ.
Обстрелы Украины
Враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
Авиационным ударам подверглись Милово, Ольховатка, Григоровка, Колодязное, Митрофановка, Петропавловка Харьковской области; Макеевка, Белогоровка Луганской области; Лиман, Свято-Покровское, Северск, Нью-Йорк, Белая Гора, Дилиевка, Новопокровское, Новобахмутовка, Желанное, Степовое, Семеновка, Новоселовка Первая, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Красногоровка, Екатериновка, Антоновка, Парасковеевка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Новоандреевка, Орехов Запорожской области; Крынки и Чернобаевка Херсонской области.
Во вражеский артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на Севере
В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Обстановка на Востоке
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении, враг предпринял 3 попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении противник 6 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка Донецкой области.
На Бахмутском направлении силами обороны отражены 2 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Клещиевка и Майорск Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 19 атак врага в районах населенных пунктов Степовое, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы на Донетчине.
Боевые действия на Юге
На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.