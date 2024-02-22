Международные юристы признали конфискацию замороженных активов РФ законной, - Bloomberg

Группа международных экспертов в области права направила официальным представителям стран G7 письмо, в котором говорится, что конфискация замороженных российских активов, в частности средств российского Центробанка, возможна и это не противоречит международному праву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо группы международных экспертов

"Мы пришли к выводу, что, согласно международному праву, было бы законным принять дополнительные контрмеры в отношении России, учитывая нарушение ею фундаментальных норм международного права", – говорится в письме.

Эксперты предлагают использовать активы для компенсации ущерба, который "возник непосредственно в результате незаконных действий России".

Под письмом подписалось десять экспертов по международному праву из разных стран, включая Бельгию, Великобританию, Германию, Нидерланды, США, Францию и Японию. Среди них – профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета Гарольд Хонджу Кох, а также адвокат и дипломат Филипп Зеликов из Института Гувера.

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Отмечается, что письмо поступило в тот момент, когда страны G7 обсуждают, что делать с этими активами, о которых идет речь, поскольку потребности Украины в финансировании остаются стабильно высокими, а война не демонстрирует признаков ослабления.

После санкций, введенных из-за агрессии России в Украине, заморожено почти 300 миллиардов долларов. Основная часть российских активов, в частности, Центробанка, сейчас заморожена в странах Европейского Союза. Дискуссия о законности конфискации этих средств длится уже несколько месяцев. В ЕС указывают, что прецедентов такого решения не было, поэтому необходимо проанализировать возможности такого шага, а также выражают опасения, как конфискация активов могла бы повлиять на валюту евро.

По данным Всемирного банка, ориентировочная стоимость послевоенного обновления и реконструкции Украины выросла до 486 миллиардов долларов.

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Ранее предлагалось использовать только прибыль от замороженных российских активов и направить его сначала на помощь Украине, а затем на послевоенное восстановление. За прошлый год прибыль составила 4,4 млрд евро.