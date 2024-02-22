Общие боевые потери РФ с начала войны – около 407 240 человек (+1160 за сутки), 339 самолетов, 6523 танка, 9867 артсистем, 12 373 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 407 240 российских захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 407240 (+1160) человек / persons,
танков ‒ 6523 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 12373 (+35) ед,
артиллерийских систем – 9867 (+41) ед,
РСЗО – 997 (+5) ед,
средства ПВО ‒ 680 (+2) ед,
самолетов – 339 (+1) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36),
крылатые ракеты ‒ 1903 (+0),
корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерны – 12924 (+63) ед,
специальная техника ‒ 1566 (+8)