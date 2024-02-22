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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 407 240 человек (+1160 за сутки), 339 самолетов, 6523 танка, 9867 артсистем, 12 373 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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знищення,ліквідація
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 407 240 российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 407240 (+1160) человек / persons,

танков ‒ 6523 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12373 (+35) ед,

артиллерийских систем – 9867 (+41) ед,

РСЗО – 997 (+5) ед,

средства ПВО ‒ 680 (+2) ед,

самолетов – 339 (+1) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36),

крылатые ракеты ‒ 1903 (+0),

корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерны – 12924 (+63) ед,

специальная техника ‒ 1566 (+8)

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Знищення армії РФ

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Топ комментарии

  • Said_
    Дякуємо хлопцям. Таким темпом до роковин початку "великої війни" матимемо два ювілеї - РСЗО та автотехніки.
    Але й про ціну не забуваємо. Вічна пам'ять загиблим і найшвидшого одужання пораненим.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3651 день москальсько-української війни.
    161!! одиниця техніки, 1! пєпєлац та 1160!!! чумардосів.
    Арта 46!!, броня 42!, логістика 63!!.
    Рахунок ППО спецтехніка 2 - 8.
    Радують РСЗВ, ППО, логістика, літак та арта, все інше теж супер.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 407 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
  • Grigoriy1959
    Дякуємо Залужному за гідну армію ! І славних воїнів !
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