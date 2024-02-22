Байден: Путин – сумасшедший сукин сын

Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина "помешанным суким сыном".

Он высказался таким образом во время мероприятия по сбору средств в Сан-Франциско, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У нас есть помешанный сукин сын, этот мужик, Путин, другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества - это климат", - сказал Байден присутствующим на благотворительном вечере.

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Также Байден подверг критике на этом мероприятии высказывание бывшего президента США Дональда Трампа, сравнившего свои проблемы с американским правосудием со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

"Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали так же, как преследовали Навального. Откуда, черт возьми, это берется", - сказал Байден.

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Трамп, в отличие от Байдена и западных лидеров, до сих пор не осудил Россию за смерть Навального.