Предатель Балицкий рассказал о депортации украинцев с оккупированных территорий "с бутылкой воды" и намекнул на казни, - ISW
Внимание на это высказывание обратили в американском Институте изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.
Там отмечают, что Балицкий в опубликованном 20 февраля интервью заявил: российские оккупационные власти "выслали большое количество семей... которые не поддерживали "специальную военную операцию" или "оскорбляли" Россию, в том числе, российский флаг, гимн или [президента России Владимира Путина ]".
Эти действия являются военными преступлениями. Балицкий оправдывал их, утверждая, что принудительная депортация украинских семей была для их же блага, поскольку оккупационным властям пришлось бы "разбираться" с ними еще более "жестким" способом в будущем, или же их убили бы другие пророссийские граждане.
Он заявил, что оккупационные власти "дали [депортированным семьям] возможность уехать", но некоторых депортировали силой, "дав им бутылку воды" на границе.
Также Балицкий сказал, что оккупационные власти были вынуждены принять некоторые "чрезвычайно жесткие решения, о которых [он] не будет говорить". В ISW отмечают, что это может быть намеком на то, что оккупанты проводят казни без суда и следствия над украинскими гражданами.
В ISW считают, что заявления Балицкого направлены на русификацию населения на оккупированных украинских территориях путем принуждения и запугивания.
"Желание Балицкого открыто обсуждать - и даже защищать - незаконное обращение российских оккупационных властей с украинскими гражданами в опубликованном интервью подчеркивает степень поддержки и продвижения такой политики российскими властями", - говорится в отчете ISW.