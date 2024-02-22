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Почти половина поляков ожидают, что война закончится уничтожением и Украины, и России, - опрос

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Через два года после начала полномасштабной войны почти половина поляков считают, что она закончится уничтожением обеих стран – и Украины, и России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Поляков спросили, как закончится война.

Почти половина респондентов (47,4%) полагают, что конфликт будет длиться много лет и закончится уничтожением обеих стран.

14,1% полагают, что победят россияне. Чуть больше респондентов ставят на победу Украины (17,4%).

Остальные не определились с ответом.

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Опрос подготовлен компанией United Surveys на выборке 1000 человек методом CATI/CAWI 10-11.02.2024.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ну да ну да залишаться тільки хитрожопі пшеки панувати
  • Serhiy Talatynnik
    Поляки ще покажуть свою панську морду зачекайте … хочуть чужими руками всі угольки з багаття дістати.
  • Софія Васильєва
    Ну, і сусіди нам дісталися. Один від одного "кращий".
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