Дуда поддерживает идею встречи правительств Украины и Польши для проведения переговоров на границе, - госсекретарь канцелярии Дера

Госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера заявил, что Анджей Дуда поддерживает идею встречи украинского и польского правительств с представителями Еврокомиссии для разрешения ситуации на границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Дера сказал в эфире TVN24.

"Президент выступает за то, чтобы этот диалог (переговоры с фермерами и украинской стороной – ред.) состоялся. Это единственный способ решить эту огромную проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная. (...) Наши фермеры борются за средства к существованию. Украинский народ борется за средства к существованию. Ситуация роковая с обеих сторон, с этой точки зрения, потому что решительность с обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", - отметил Дера.

"Нет другого пути, чем переговоры, диалог и решения, связанные с Европейским Союзом. Я хотел бы напомнить, что фермеры по всей Европе сегодня протестуют против происходящего с сельским хозяйством в Европейском Союзе", - отметил он.

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Дера отметил, что Дуда "поддерживает" встречу между двумя правительствами.

"Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Не будем забывать, что все, что сейчас происходит на границе – этот конфликт с зерном, с сельскохозяйственной продукцией является следствием войны", - сказал он.

Отвечая на вопрос, мог бы, по его мнению, Анджей Дуда быть "патроном" встречи, Дера подчеркнул, что речь не идет о том, кто бы имел над ней патронат.

"Сейчас нужна встреча нашего польского правительства во главе с Дональдом Туском с украинским правительством и, самое главное, с представителями ЕС", - добавил госсекретарь канцелярии президента Польши.

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