Удар по полигону россиян на Херсонщине: Силы обороны подтвердили ликвидацию около 60 оккупантов

Силы обороны Юга подтвердили удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы", - сказала она.

Смотрите также: Момент удара HIMARS по полигону россиян на временно оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

По ее словам, в результате удара были уничтожены десятки российских оккупантов.

"Работа была проведена достаточно результативно: как минимум, 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведываем", - добавила представительница.

Читайте также: Количество брошенной тяжелой техники РФ на Олешковской трассе просматривается даже из космоса, - ОК "Південь"

Гуменюк не раскрыла, какое вооружение было использовано для атаки, но подчеркнула, что Силы обороны "используют все имеющееся оружие и мощность".

Напомним, вечером 21 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что HIMARS попал по полигону россиян в Херсонской области и ликвидировал около 60 оккупантов.