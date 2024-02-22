Более 4 тыс. поправок подали в законопроект о мобилизации, - нардеп "Голоса", воин Костенко

В законопроект о мобилизации №10449 народные депутаты подали более 4 тысяч поправок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко.

"К законопроекту о мобилизации подали 3776 поправок в электронном режиме. Также подавали вручную – это еще ориентировочно 500 поправок. До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу", - отметил парламентарий.

21 февраля 2024 года истек срок подачи депутатских поправок и предложений ко второму чтению соответствующего проекта закона.

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