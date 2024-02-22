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В Молдове задержаны трое мужчин, подозреваемых в поджоге авто беженцев из Украины

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молдова
Трое мужчин подозреваются в поджоге автомобилей граждан Украины и ворот центра временного размещения беженцев.

Об этом сообщил Генеральный инспектор полиции Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Задержанные в возрасте 35, 38 и 40 лет родом из молдавской деревни Конгаз. По информации правоохранительных органов, они подожгли дверь гостиницы в Вулканештском районе и ворота центра размещения беженцев. Кроме этого, они подожгли два автомобиля, принадлежащих беженцам из Украины.

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Во ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банки с легковоспламеняющимися веществами, емкости с краской и маски.

Топ комментарии

  • terrikon
    Може це жінки з дітьми? Може в них нема куди вертатися? Якщо в тебе є житло, то поділись ним, а тоді може і оцю дурню не будешь нести
  • ruslan samotei
    Гагаузско-болгарское село ориентированного на РФ Автономного образования Гагаузия... К сожалению, гагаузы считали, что с февраля 2022 года Приднестровье, Гагаузия и Молдова станут единой Молдавией в составе РФ
  • Ig Shu
    ви.лядок, мабуть ти із ОПи препізедента та танцюєш під 7:40 у відділі статистики?
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