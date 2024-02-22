Шпионил за кораблями ВСУ возле Николаевского порта: СБУ задержала информатора оккупантов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Врага интересовали военные корабли ВСУ и направления их перемещения по морским и речным маршрутам.
"Также фигуранта интересовали координаты сухопутных подразделений украинских защитников, в том числе, - вовлеченных в боевые операции на левобережье Херсонской области. Развединформация требовалась захватчикам для подготовки ракетно-дроновых атак на прифронтовую часть юга Украины", - говорится в сообщении.
Российский информатор был разоблачен СБУ на начальном этапе его разведывательно-подрывной деятельности. Это позволило обезопасить места дислокации подразделений ВСУ, а также задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его в его доме.
"Вражеским приспешником оказался местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству в начале этого года. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своих неоднократных сообщений в поддержку агрессивной войны против Украины.
После отработки вражеских задач фигурант "отчитывался" в мессенджере представителю одной из российских спецслужб. Во время обыска в помещении задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательной деятельности в пользу страны-агрессора", - рассказали в Службе безопасности.
На данный момент ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.