Мир не забудет, кто несет ответственность за войну в Украине, - Бербок
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В преддверии встречи G20 в Бразилии глава МИД Германии Анналена Бербок напомнила президенту РФ Владимиру Путину о его ответственности за глобальные последствия агрессивной войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Если Путин считает, что через два года мир забудет, кто несет ответственность за войну в Украине и ее драматические глобальные последствия, он ошибается", - подчеркнула Бербок.
Она заверила, что Германия никогда не отступит от базовых принципов ООН и будет поддерживать Украину, пока ее народ не сможет снова жить в мире и свободе.
"Мы отвергаем жестокие действия российского правительства, которое заинтересовано только в навязывании права сильного", - добавила чиновник.