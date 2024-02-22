Чехия остановила выдачу виз и видов на жительство гражданам РФ и Беларуси, - премьер Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна больше не будет выдавать визы и виды на жительство гражданам России и Беларуси из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, Кабинет министров также должен создать условия для работы в Чехии оппозиции или студентам, не желающим иметь ничего общего с режимами РФ и Беларуси.

Он напомнил, что вскоре после нападения России на Украину в 2022 году правительство Чехии приняло решение остановить выдачу виз российским, а затем и белорусским гражданам, за исключением гуманитарных случаев.

До сих пор постановление действовало до 31 марта, но теперь МИД предложил новое постановление правительства без конкретного срока для упрощения.

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Кроме того, подчеркнул Фиала, необходимо создать условия для того, чтобы представители оппозиции или студенты, не желающие иметь ничего общего с соответствующими режимами, могли учиться, работать и вести деятельность на территории Чехии.

"В правилах предусмотрен ряд исключений, но мы будем продолжать работать над этим", – отметил Фиала.

Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольство, считаются неприемлемыми, то есть они не подлежат рассмотрению.

С прошлого года запрет распространяется также на граждан Российской Федерации и Беларуси, одновременно являющихся гражданами другого государства.

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