Чехия остановила выдачу виз и видов на жительство гражданам РФ и Беларуси, - премьер Фиала
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny.
По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, Кабинет министров также должен создать условия для работы в Чехии оппозиции или студентам, не желающим иметь ничего общего с режимами РФ и Беларуси.
Он напомнил, что вскоре после нападения России на Украину в 2022 году правительство Чехии приняло решение остановить выдачу виз российским, а затем и белорусским гражданам, за исключением гуманитарных случаев.
До сих пор постановление действовало до 31 марта, но теперь МИД предложил новое постановление правительства без конкретного срока для упрощения.
Кроме того, подчеркнул Фиала, необходимо создать условия для того, чтобы представители оппозиции или студенты, не желающие иметь ничего общего с соответствующими режимами, могли учиться, работать и вести деятельность на территории Чехии.
"В правилах предусмотрен ряд исключений, но мы будем продолжать работать над этим", – отметил Фиала.
Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольство, считаются неприемлемыми, то есть они не подлежат рассмотрению.
С прошлого года запрет распространяется также на граждан Российской Федерации и Беларуси, одновременно являющихся гражданами другого государства.