В оккупированном Бердянске утром взорвался автомобиль: Рашисты оцепили участок

Во временно оккупированном Бердянске утром раздался взрыв, как известно, в районе заправки взорвался автомобиль.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.

"Приблизительно в 6:50 в Бердянске раздался взрыв, который бердянцы слышали в большинстве микрорайонов города

По уточненной информации взорвался автомобиль в районе заправки БРСМ вблизи поворота на 8 марта. Оккупанты оцепили этот участок, движение автотранспорта перекрыто", - говорится в сообщении.

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