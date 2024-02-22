В оккупированном Бердянске утром взорвался автомобиль: Рашисты оцепили участок
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Во временно оккупированном Бердянске утром раздался взрыв, как известно, в районе заправки взорвался автомобиль.
Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.
"Приблизительно в 6:50 в Бердянске раздался взрыв, который бердянцы слышали в большинстве микрорайонов города
По уточненной информации взорвался автомобиль в районе заправки БРСМ вблизи поворота на 8 марта. Оккупанты оцепили этот участок, движение автотранспорта перекрыто", - говорится в сообщении.