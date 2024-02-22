Поражение Украины поставит под угрозу ценности ЕС, - Мишель

Поражение Украины поставило бы под угрозу европейские ценности, поэтому нет альтернативы, кроме продолжения поддержки со стороны Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью группе СМИ, включая Euractiv.

"Поражение Украины не может быть вариантом, потому что мы все понимаем, что было бы и какие последствия, если бы это было. Никто не может предсказать, какова будет внутренняя ситуация в России, но очевидно, что если Украина проиграет эту войну, это будет огромный риск для наших ценностей", – подчеркнул Мишель.

Он отметил, что Евросоюз намерен продолжать поддерживать Киев, но поставки артиллерийских боеприпасов замедлились, и существует неопределенность по поводу следующего пакета военной помощи из Брюсселя.

"Есть один план "А" – и только план "А", и это – поддержка Украины", – сказал Мишель.

После решений о политической и финансовой поддержке, принятых на двух предыдущих саммитах ЕС, ожидается, что в марте лидеры Евросоюза договорятся о более долгосрочной военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), используемого для поставок оружия в Украину.

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Однако страны-члены ЕС пока не пришли к соглашению о реформировании и пополнении фонда.

Отвечая на вопрос, когда он ожидает достижения соглашения, Мишель сказал, что этот вопрос должен быть решен "в течение нескольких недель", но не позже, чем за столом лидеров ЕС на мартовском саммите.

"Мы видим, что в США также есть определенные трудности, и я искренне надеюсь, что они будут следовать нашему примеру, потому что эти деньги для Украины – это инвестиция в мир и стабильность", – сказал Мишель.

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