Россияне ударили по селу Львово на Херсонщине: В результате попадания в жилой дом погиб мужчина
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Российские оккупанты обстреляли село Львово в Бериславском районе Херсонщины. В результате удара погиб мужчина, находившийся во дворе.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Утром россияне обстреляли населенный пункт, один из "прилетов" – по жилому дому.
"К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель, находившийся во дворе. Погибшему было 59 лет", - добавил глава области.