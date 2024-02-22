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В Бундестаге будут обсуждать передачу Taurus Украине

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ракета,taurus
22 февраля в Бундестаге состоятся дебаты о предоставлении Украине ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

Издание отмечает, что на рассмотрение вынесены два текста. В одном, от фракций "светофорной коалиции" – СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов", обобщенно говорится о поставках Украине дополнительных дальнобойных систем без конкретики. Внутри коалиции, как известно, нет единства по этому вопросу.

Во втором проекте - от оппозиционной ХДС-ХСС, прямо упомянуты Taurus.

"Результаты обсуждений в Бундестаге станут скорее формальностью, поскольку само решение зависит от правительства", – говорится в материале.

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Топ комментарии

  • Михайло Иляш
    ГОсподи. Якщо не передасте то РФ нашле вам ще 30 млн арабів. Альо. Проти вас уже ведуть війну і думаю - ви уже програли бо демографія зробить своє. Мініміні шанс - це знищити РФ
  • Валентин Коваль 7c749467
    Дебати потужні?
  • Василь Воробець
    Так вже майже півроку обговорюєте!!!!
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