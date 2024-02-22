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Спикер Палаты представителей Джонсон игнорирует призывы Байдена поставить на голосование помощь Украине. Настаивает, чтобы тот "обезопасил границу"

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон игнорирует призывы Белого дома поставить на голосование законопроект о безопасности границ, включающий также помощь Украины.

Джонсон заявил в соцсети Х, что администрация Байдена "подвела Америку, не сумев обеспечить безопасность границы", сообщает Цензор.НЕТ.

"Администрация открыла двери для нелегальной иммиграции, которая наполняет Америку фентанилом, торговлей людьми и ростом насилия, разоряя муниципалитеты и убивая наших граждан", - написал республиканец.

Джонсон утверждает, что у Байдена "есть возможность остановить крушение и обеспечить безопасность границы прямо сейчас, но он просто не сделает этого".

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Топ комментарии

  • Пересічний українець 3af2245a
    Такий собі американський Стефанчук. Хочу ставлю щось на голосування, не хочу - не ставлю.
    Якщо вже в США так можна, то що вже казати про наших зелених пройдисвітів.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    то трамп-а оце просто лялька на його руці надіта через дупу...
  • Старый зольдат
    І це ще не то шо буде як шо мудрий нАрід США проголосує за Трумпа или Трупа, як его там, старого мудака та офіційно признаного судом шахрая.
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