Спикер Палаты представителей Джонсон игнорирует призывы Байдена поставить на голосование помощь Украине. Настаивает, чтобы тот "обезопасил границу"

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон игнорирует призывы Белого дома поставить на голосование законопроект о безопасности границ, включающий также помощь Украины.

Джонсон заявил в соцсети Х, что администрация Байдена "подвела Америку, не сумев обеспечить безопасность границы", сообщает Цензор.НЕТ.

"Администрация открыла двери для нелегальной иммиграции, которая наполняет Америку фентанилом, торговлей людьми и ростом насилия, разоряя муниципалитеты и убивая наших граждан", - написал республиканец.

Джонсон утверждает, что у Байдена "есть возможность остановить крушение и обеспечить безопасность границы прямо сейчас, но он просто не сделает этого".

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