Спикер Палаты представителей Джонсон игнорирует призывы Байдена поставить на голосование помощь Украине. Настаивает, чтобы тот "обезопасил границу"
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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон игнорирует призывы Белого дома поставить на голосование законопроект о безопасности границ, включающий также помощь Украины.
Джонсон заявил в соцсети Х, что администрация Байдена "подвела Америку, не сумев обеспечить безопасность границы", сообщает Цензор.НЕТ.
"Администрация открыла двери для нелегальной иммиграции, которая наполняет Америку фентанилом, торговлей людьми и ростом насилия, разоряя муниципалитеты и убивая наших граждан", - написал республиканец.
Джонсон утверждает, что у Байдена "есть возможность остановить крушение и обеспечить безопасность границы прямо сейчас, но он просто не сделает этого".