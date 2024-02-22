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Экс-нардепа ОПЗЖ Рабиновича будут судить за государственную измену

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рабинович
Бывший нардеп запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадим Рабинович предстанет перед судом за госизмену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт в отношении Рабиновича направлен в суд.

Напомним, 5 сентября Рабинович был объявлен в розыск.

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  • Прощай немытая раССея
    Черговий борець з Порохом звинувачується в державній зраді....класика...
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    підрило жидоморде
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    На цей час в Україні перебувають політики і навіть керівник цієї самої ОПЗЖ що висловлювали те саме що і Рабінович та діяли так само як він. Але чомусь судити збираються того хто десь далеко за межами України і котрий навряд чи буде реально покараний, бо його не екстрадують до нашої держави, а тих хто тут і зараз може бути реально, фізично притягнутим до відповідальності за антиукраїнську діяльність чомусь гуляє на волі і у слідчих держорганів до них не має ніяких питань!!! Це у черговий раз демонструє, що ******* керівництво України НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ні з чим антиукраїнським боротися у реальності, а лише РОБИТЬ ВИГЛЯД що саме цим і займається витрачаючи на ці спектаклі наші гроші з бюджету країни!!!
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