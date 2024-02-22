Зеленский предложил повысить зарплату военным на передовой до 200 тыс. гривен, - "слуга народа" Мисягин

Президент Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" предложил повысить зарплату находящимся на передовой военным до 200 тыс. грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (21 февраля. – Ред.) во время вечерней встречи Президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 000 гривен", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля 2024 года состоялась встреча президента Зеленского с фракцией "Слуга народа". Это была первая встреча главы государства с нардепами фракции после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Говорили о самом главном для нашей Победы - фронте, экономике, помощи партнеров, сохранении единства в обществе. И, соответственно, о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям", - рассказал позже глава фракции "СН" Давид Арахамия.

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