Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников
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Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Проект закона №11035 зарегистрирован в парламенте.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Зеленский вносит в Раду законопроект о демобилизации срочников", – отметил парламентарий.
По словам Гончаренко, законопроект может быть рассмотрен уже завтра.
В настоящее время проект закона уже зарегистрирован в парламенте. Однако текста законопроекта еще нет. Сейчас он передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.