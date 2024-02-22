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Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

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зсу,строковики
Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Проект закона №11035 зарегистрирован в парламенте.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский вносит в Раду законопроект о демобилизации срочников", – отметил парламентарий.

По словам Гончаренко, законопроект может быть рассмотрен уже завтра.

В настоящее время проект закона уже зарегистрирован в парламенте. Однако текста законопроекта еще нет. Сейчас он передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

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  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Після демобілізації ці строковики, як люди що пройшли військову службу вже підпадають під дію вимог мобілізації навіть згідно чинного законодавства, не кажучи про той закон що зараз розглядається в парламенті, У БУДЬ ЯКОМУ ВІЦІ! Тож, ласкаво просимо до наших лав потенційних захисників України!
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Саме цей закон стосується лише строковиків і приймається кожні пів року, мобілізованих на війну це не стосується!
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