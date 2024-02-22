"Украина сосредоточила ударную группировку войск у границы с Беларусью", - министр обороны Хренин
Об этом Хренин сообщил в эфире российского пропагандистского канала "Россия 24", передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день - около 112-114 тысяч (человек - ред.) это группировка", - заявил белорусский министр.
По его словам, непосредственно для охраны границы ВСУ используют только около 17 тысяч.
Министр обороны Беларуси Хренин отметил, что по состоянию на данный момент наращивание сил на границе с Украиной с белорусской стороны "не нужно".
В настоящее время якобы наибольшую угрозу представляют "диверсионные группы, идущие со стороны Украины".
Кроме того, по его словам, Запад якобы готовится к военным действиям и ведет разведку объектов на территории Беларуси.
"Мы понимаем, против кого эти военные действия направлены. Постоянно ведется разведка против Беларуси всех видов. И радиотехническая, и самолеты пилотируемые, и беспилотная авиация. Ежесуточно от пяти до девяти вылетов. Космическая разведка. Запад проявляет активный интерес к нашим военным городкам, базам", - сказал он.
Беларусь будет сбивать самолеты НАТО, если они вроде бы продолжат нарушать воздушные границы страны, подчеркнул Хренин, и добавил, что "церемониться не будут".
"Если потеряны тормоза с их стороны – конечно, мы будем сбивать", – резюмировал министр обороны Беларуси.