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Два российских Ту-22М3 в акватории Черного моря: Воздушные силы предупредили об угрозе пусков ракет Х-22 (обновлено)

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Российские бомбардировщики Ту-22М3 находятся в акватории Черного моря. Есть угроза запуска ракет X-22.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"2 Ту-22м3 – в акватории Черного моря! Высокая угроза пусков ракет Х-22!" – говорится в сообщении.

Объявлена тревога в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

По состоянию на 13:10 в Воздушных силах заявили, что дальние стратегические бомбардировщики отходят от пусковых рубежей.

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Топ комментарии

  • Luk Viktor
    "2 Ту-22м3 в акваторії Чорного моря" шукають підводний крейсєр "мацква" щоб зробити кунікоффффф
  • Alex O fd946f57
    А багато хто, у тому числі і на цьому форумі, кажуть, що США нам нічого не винні і канікули та мексиканці замість України-то їх особиста справа.
  • Bobcat 614fad29
    Євробачення це взагалі нафіга? Чого Україна туди їде, показати що у нас грошей вистачає не тільки на необхідне, а й на витребеньки? Представити країну, показати як ми боремось, нагадати світу про Україну? - пісня не про Україну, про якусь католицьку монашку, про яку навіть Ватикан не має єдиного позитивного бачення. Шоумени...
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