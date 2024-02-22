Два российских Ту-22М3 в акватории Черного моря: Воздушные силы предупредили об угрозе пусков ракет Х-22 (обновлено)
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 находятся в акватории Черного моря. Есть угроза запуска ракет X-22.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"2 Ту-22м3 – в акватории Черного моря! Высокая угроза пусков ракет Х-22!" – говорится в сообщении.
Объявлена тревога в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
По состоянию на 13:10 в Воздушных силах заявили, что дальние стратегические бомбардировщики отходят от пусковых рубежей.