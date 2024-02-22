Россия угрожала сбивать французские патрульные самолеты над Черным морем, - министр обороны Лекорня
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.
Он не предоставил деталей этих угроз. Но сказал, что Россия возвращается к "особо агрессивной" позиции, напоминающей поведение бывшего СССР во время Холодной войны.
"Месяц тому, приведу вам очень конкретный пример, российская система управления воздушным движением угрожала сбить французские самолеты в Черном море, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем", - сказал Лекорню.
"Поведение России в 2024 году не имеет ничего общего с тем, что мы видели в 2022 году и очевидно к агрессии в Украине", - отметил он.
Министр считает, что это можно объяснить тем, что Россия находится в затруднительном положении на поле боя в Украине.
Французские самолеты регулярно патрулируют восточный фланг НАТО. Эти полеты включают в себя дальнее патрулирование самолетами наблюдения AWACS. При полетах над Черным морем они используют средства наблюдения, чтобы заглянуть на оккупированный Россией Крымский полуостров. Эти полеты могут зафиксировать запуск ракет, воздушные бомбардировки и другую военную активность в Украине.