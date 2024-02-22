На Донетчине россияне перегруппировываются, подтягивают резервы, активно задействуют авиацию. За сутки ликвидировано более 500 оккупантов, - Тарнавский

На Авдеевском направлении ВСУ за минувшие сутки отразили 19 атак врага, на Запорожском - 8. Украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки на Марьинском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский.

"В операционной зоне ОСГВ "Таврія" россияне сосредотачивают основную активность на Донетчине. На Авдеевском направлении за минувшие сутки отразили 19 атак врага в районах Степного, Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского. На Маринском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки. На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника в районе Работино, где россияне пытаются проводить наступательные действия малыми штурмовыми группами, снова привлекая квадроциклы", - говорится в сообщении.

Тарнавский отметил, что за минувшие сутки потери врага составляют 515 человек, уничтожены и повреждены три российских квадроцикла. А также 46 единиц (не считая БПЛА) вражеской военной техники:

4 танка;

14 ББМ;

6 артсистем;

1 РСЗО;

1 ПТРК;

20 автомобилей.

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Нейтрализовано или сбито 328 БПЛА разных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили 5 складов боеприпасов противника.

"Враг перегруппировывается, понеся огромные потери во время Авдеевской операции, подтягивает резервы, снова активно задействует авиацию. Но и наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции", - отметил Тарнавский.