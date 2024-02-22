На Донетчине россияне перегруппировываются, подтягивают резервы, активно задействуют авиацию. За сутки ликвидировано более 500 оккупантов, - Тарнавский
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский.
"В операционной зоне ОСГВ "Таврія" россияне сосредотачивают основную активность на Донетчине. На Авдеевском направлении за минувшие сутки отразили 19 атак врага в районах Степного, Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского. На Маринском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки. На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника в районе Работино, где россияне пытаются проводить наступательные действия малыми штурмовыми группами, снова привлекая квадроциклы", - говорится в сообщении.
Тарнавский отметил, что за минувшие сутки потери врага составляют 515 человек, уничтожены и повреждены три российских квадроцикла. А также 46 единиц (не считая БПЛА) вражеской военной техники:
- 4 танка;
- 14 ББМ;
- 6 артсистем;
- 1 РСЗО;
- 1 ПТРК;
- 20 автомобилей.
Нейтрализовано или сбито 328 БПЛА разных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили 5 складов боеприпасов противника.
"Враг перегруппировывается, понеся огромные потери во время Авдеевской операции, подтягивает резервы, снова активно задействует авиацию. Но и наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции", - отметил Тарнавский.