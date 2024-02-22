Во Львовской области двое экс-сотрудников ТЦК незаконно удерживали 4 мужчин и пытались их заставить пройти ВВК. Их будут судить, - Офис Генпрокурора
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Следствие установило, что обвиняемые в сентябре 2023 года несколько дней незаконно удерживали четырех военнообязанных, которых пытались заставить пройти военно-врачебную комиссию и мобилизоваться в Вооруженные Силы Украины. Они закрыли мужчин в комнате, угрожали, запугивали и избивали.
"Этих мужчин накануне задержали пограничники за попытку нелегально пересечь границу с Польшей. Их доставили в помещение военкомата для взятия на военный учет. Факт потенциального побега из Украины во время войны вызвал агрессию у военных", - говорится в сообщении.
Одному из них инкриминируют незаконное лишение свободы человека и пытки (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 127 УК Украины), а другому – бездействие военной власти (4 ст. 426 УК Украины). В настоящее время обвиняемые находятся под ночным домашним арестом.