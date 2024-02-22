Призываем власть не обманывать партнеров и выполнить требования G7 относительно закона о БЭБ, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал власть защитить бизнес и выполнить требования Большой семерки относительно закона о БЭБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко с трибуны Рады объявил пять ключевых пунктов стратегии победы Украины: фортификационные сооружения, оружие и производство оружия украинскими производителями, дроны, средства радиоэлектронной борьбы.

"На все это нужны деньги, и деньги должна финансировать украинская экономика, украинский бизнес, который мы должны защитить. Поддерживаем требования Большой семерки относительно закона о БЭБ, призываем власть не обманывать партнеров", – отметил пятый президент.

По словам лидера "ЕС", через 10 лет после начала российской агрессии и два года после полномасштабного вторжения уже ни у кого нет иллюзий, что цель Путина – уничтожить Украину.

"Путин пришел не за Донбассом, не за Авдеевкой и Бахмутом, путин пришел для того, чтобы захватить всю Украину, уничтожить весь украинский народ, нас с вами. Не должно быть никаких иллюзий: Украина находится в смертельной опасности. Но есть и достижения: мы с вами сохранили государственность. Мы сохранили Украину, и в этом начало нашей победы и ее залог. Заслуга в этом - всех украинцев, но прежде всего - заслуга ВСУ.

Также читайте: Ответственность Верховного Главнокомандующего за мобилизацию не зависит от того, берет он ее или нет, – Порошенко

С этой трибуны все четыре месяца до начала широкомасштабного вторжения я и фракция "Европейской Солидарности" призывали принять законопроекты, которые увеличат обороноспособность нашего государства, увеличить финансирование Вооруженных Сил, развернуть резервы, скомплектовать стратегические резервы, перекрыть пути наступления. И бились, как головой об асфальт. Кстати, тендеры на Вооруженные Силы были в 10 раз меньше, чем тендеры на асфальт. Но с этим будем разбираться после войны.

А сейчас нам нужно смотреть вперед, и фактором нашей победы есть единство и еще раз единство. Мы должны сконцентрировать все дипломатические усилия, в том числе, и парламентскую дипломатию. И вывод должен сделать Председатель Верховной Рады, упразднив позорное и незаконное распоряжение. Такие действия - недопустимы", - подчеркнул пятый президент.

Напомним, ранее послы стран "Группы семи" предупредили руководство Украины о недопустимости саботажа реформы Бюро экономической безопасности.

Читайте также: Послы G7 призывают власти не допустить саботажа реформы Бюро экономической безопасности