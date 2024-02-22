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Призываем власть не обманывать партнеров и выполнить требования G7 относительно закона о БЭБ, - Порошенко

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порошенко
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал власть защитить бизнес и выполнить требования Большой семерки относительно закона о БЭБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко с трибуны Рады объявил пять ключевых пунктов стратегии победы Украины: фортификационные сооружения, оружие и производство оружия украинскими производителями, дроны, средства радиоэлектронной борьбы.

"На все это нужны деньги, и деньги должна финансировать украинская экономика, украинский бизнес, который мы должны защитить. Поддерживаем требования Большой семерки относительно закона о БЭБ, призываем власть не обманывать партнеров", – отметил пятый президент.

По словам лидера "ЕС", через 10 лет после начала российской агрессии и два года после полномасштабного вторжения уже ни у кого нет иллюзий, что цель Путина – уничтожить Украину.

"Путин пришел не за Донбассом, не за Авдеевкой и Бахмутом, путин пришел для того, чтобы захватить всю Украину, уничтожить весь украинский народ, нас с вами. Не должно быть никаких иллюзий: Украина находится в смертельной опасности. Но есть и достижения: мы с вами сохранили государственность. Мы сохранили Украину, и в этом начало нашей победы и ее залог. Заслуга в этом - всех украинцев, но прежде всего - заслуга ВСУ.

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С этой трибуны все четыре месяца до начала широкомасштабного вторжения я и фракция "Европейской Солидарности" призывали принять законопроекты, которые увеличат обороноспособность нашего государства, увеличить финансирование Вооруженных Сил, развернуть резервы, скомплектовать стратегические резервы, перекрыть пути наступления. И бились, как головой об асфальт. Кстати, тендеры на Вооруженные Силы были в 10 раз меньше, чем тендеры на асфальт. Но с этим будем разбираться после войны.

А сейчас нам нужно смотреть вперед, и фактором нашей победы есть единство и еще раз единство. Мы должны сконцентрировать все дипломатические усилия, в том числе, и парламентскую дипломатию. И вывод должен сделать Председатель Верховной Рады, упразднив позорное и незаконное распоряжение. Такие действия - недопустимы", - подчеркнул пятый президент.

Напомним, ранее послы стран "Группы семи" предупредили руководство Украины о недопустимости саботажа реформы Бюро экономической безопасности.

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Топ комментарии

  • Тарас Бартусяк
    Коли таке було щоб зелені брехуни хоча б раз виконали те що обіцяли?
  • Maksim Perepelitca
    Трохи не по темі але все ж виговорюсь , бо дістало .

    Послухав сьогодні розповідь одної своєї знайомої яка працює в Червоному Хресті , вона каже - недавно в міськраді була якась відеонарада з підприємцями ( знайома на ній була присутньою від ЧХ ) на якій виступала по відеозв'язку горезвісна Верещук . Так от , знайома каже - Верещук на нараді верещала ледве не про - всьопрапало ,, про те що нас чекають важку-ущі часи , бо і того мовляв - нема , і того нема , і ліки закінчуються , і згадувала про блокаду польського кордону , і про те що треба затягувати ремені і тд і тп .
    Потім слово по відеозв'язку взяв один підприємець , харків'янин який почав говорити що - та ніт - не всьопрапало , і що наприклад - його фірма може виробляти якісь там ( не пам'ятаю ) дефіцитні медпрепарати і забезпечувати ними значну частину України навіть зараз , в умовах коли його місто постійно обстрілюється . Дайте мовляв тільки можливість спокійно працювати , вгамуйте податкову та ін. . Не договорив , - вимкнули . Потім це одна підприємиця , теж почала казати що - не всьопрапало ,, але і її вимкнули на півслові . !! Після того вже ніхто не виступав , бо всі зрозуміли що це шоу одної людини - Верещучки , і нікого вона тут слухати не збирається .
    ЗЄлєнь , бачу ти вже зовсім оборзєла ?
    Чому ви затикаєте рота людям які кажуть що знають як знайти вихід з скрутного становища ?? Ви на кого працюєте , гниди . Чому розводите паніку , замість того щоб вислухати людей і зробити так як вони пропонують ??
  • Frol Fedoroff
    Обіцяти і брехати - для "зелених" це природньо
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