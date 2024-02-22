Встреча Украины и Польши по решению вопроса блокады границы состоится 28 февраля в Варшаве, - Туск

Правительства Украины и Польши встретятся для решения вопроса блокады границы польскими протестующими. Она состоится 28 февраля в Варшаве.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskieradio24.

Он отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского о правительственной встрече на границе для разрешения ситуации, которая сложилась из-за протестов польских фермеров.

"28 февраля в Варшаве состоится встреча с украинским правительством", – отметил он.

По его словам, польское правительство будет "искать защитные решения для польских фермеров", при этом как внутренними методами, так и путем использования национальных фондов, а также путем дальнейших переговоров с Украиной и ЕС.

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"Здесь на меня могут рассчитывать польские фермеры", - подчеркнул глава польского правительства.

Туск отметил, что правительство Польши хочет установить линию компромисса и договоренности с вышедшими на протест фермерами, которая бы их устраивала и позволила бы им остановить протесты.

"Мы не можем позволить тем, кто открыто и активно служит путинской пропаганде, воспользоваться протестом фермеров на границе с Украиной. Любая подобная поддержка нарратива Путина является государственной изменой, мы этого не потерпим", - подчеркнул премьер Польши.

Туск также призвал разделить оба вопроса во внутреннем и международном обсуждении, то есть безоговорочную поддержку Украины и защиту польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной.

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