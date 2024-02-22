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Зеленский провел заседание Ставки: Закрытый доклад по всему, что касается F-16. Ситуация на Авдеевском и Южном направлениях

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ставка,зеленський
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Ставка. Заслушал последние изменения в оперативной обстановке от Главкома Александра Сырского. Ситуация на всех основных направлениях, оборонные действия и отдельные наступательные операции. Поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов. Заслушал информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова", - отметил президент.

По словам Зеленского, также на Ставке подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях.

"Авдеевка - новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки - наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог лишь на дезинформационную операцию.

Отдельный закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16. Количество первой партии, сроки получения. Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", - подытожил глава государства.

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Топ комментарии

  • Vadym 3930b8e6
    Закрита для всіх крім ГУ ГШ РФ
  • SlavaGeroyam
    а секретарка від Гогілашвілі була?
  • Михайло Иляш
    Краще б він сказав "я йду бо я нездара яку найняли ограбити Україну а до війни я не готовий". Але ж ні - далі буде всіх мучити
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