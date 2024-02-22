Россияне начали более массово мобилизовать женщин, - Евлаш

В России стали более массово набирать в армию женщин. Это свидетельствует о нехватке у врага человеческого ресурса.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Укринформ.

"Да, мы отслеживаем информацию о том, что они пытаются мобилизовать и женщин в том числе. Это не секрет, что и по состоянию на сегодняшний день у них достаточно много женщин проходят службу в вооруженных силах. Очевидно, это указывает на то, что им недостаточно людей и они пытаются пополнять. Раньше брали зэков, неудивительно, если они скоро и подростков начнут брать. Это противник, для которого нет ничего святого, он абсолютно не считается с человеческими потерями и всеми силами будет пытаться пополнить эти свои резервы и бросать их на мясо, пока они не закончатся физически", - отметил Евлаш.

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По его словам, причиной тому стали большие потери РФ на фронте.

"Это противник, для которого нет ничего святого, абсолютно не считающегося со своими потерями и он будет всеми силами пытаться пополнить эти свои человеческие резервы и будет бросать их на мясо, пока они не закончатся физически", - сказал Евлаш.

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